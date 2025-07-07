Работодатели в РФ не смогут снижать премии более чем на 20% от зарплаты

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Снижать премии граждан РФ более чем на 20% от зарплаты будет невозможно с 1 сентября 2025 года. Это следует из закона, размещенного на портале опубликования правовых актов.

В документе уточняется, что все виды премий, размеры, периоды и условия их выплаты необходимо будет прописать в коллективном договоре учреждения, если он есть.

С 1 сентября также вступит в силу новый порядок расчета среднего заработка для выхода на пенсию и отпускных в России. Он будет действовать до 1 сентября 2031 года. Работодатель должен будет умножить средний дневной заработок сотрудника на среднее число рабочих дней в месяце.

При этом уточняется, что в тех случаях, когда действует суммированный учет рабочего времени за длительный период, средний заработок будет рассчитываться через умножение средней оплаты за час на среднее число рабочих часов в месяце.