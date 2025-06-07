Путин утвердил закон о защите работников от необоснованного снижения премий

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Владимир Путин подписал законопроект, согласно которому при начислении премий работодатель должен учитывать результаты работы сотрудника, а также наличие у него дисциплинарных взысканий. Соответствующий документ был опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Изменения будут внесены в Трудовой кодекс. Работодателю предоставляется право уменьшать размер премии сотруднику из-за дисциплинарного взыскания, если его вынесли в расчетный период. При этом размер депремирования не может сократить размер месячной зарплаты более чем на 20%.

Инициатива была разработана во исполнение постановления Конституционного суда РФ. В КС отмечали, что действующие правила позволяли произвольно устанавливать норму выплат, в том числе сокращать ее без объективных причин.

Ранее глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил закрепить в Трудовом кодексе норму об обязательной выплате работодателями 13-й зарплаты. По его словам, решение о поощрении работников каждая организация принимает самостоятельно, однако многие отказываются от таких выплат.

Закрепление нормы о 13-й зарплате потребует создания системы контроля за ее выплатой, прокомментировал юрист Давид Адамс. Он считает, что это также повлечет за собой рост административной нагрузки.



