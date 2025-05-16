В ГД предложили учитывать надбавки при работе в выходные

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Депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия – За правду" предложили учитывать компенсационные и стимулирующие надбавки при работе в выходные и праздничные дни. Соответствующий проект размещен в думской электронной базе.

Согласно пояснительной записке, предлагается установить для оплаты труда в выходные и нерабочие праздники порядок, аналогичный тому, что применяется и для оплаты сверхурочных работ, которая подразумевает обязательное включение компенсационных и стимулирующих выплат.

В соответствии с Трудовым кодексом РФ, за сверхурочную работу полагается оплата, которая рассчитывается с учетом оклада, а также компенсационных и стимулирующих выплат (статья 152). В то же время за работу в выходные и праздничные дни полагается оплата только на основе оклада или тарифной ставки (статья 153).

В связи с этим работодателям становится более выгодно привлекать сотрудников к работе в выходные дни, а не оформлять им сверхурочные часы, поскольку это менее затратно, подчеркнули парламентарии.

Тем не менее авторы проекта считают, что работа в выходные и праздники является более тяжелой для работников и должна оплачиваться не меньше, чем сверхурочная. При этом в условиях нехватки кадров такая ситуация может привести к росту напряженности в коллективе и снижению мотивации.

Между тем Минтруд предложил внести изменения в ТК, чтобы более четко определить признаки трудовых отношений и исключить их смешение с гражданско-правовыми отношениями, а также избежать возможных спорных ситуаций.

Нововведение направлено на повышение эффективности механизмов защиты трудовых прав и обеспечение экономических интересов государства. В частности, это позволит увеличить сбор налогов и других платежей со стороны работодателей.