В Госдуме не оценили идею о сокращении рабочего дня для женщин

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Сокращение рабочего дня на один час для женщин приведет к гендерному неравенству и нежеланию работодателей брать их на работу. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлану Бессараб.

"Такая идея действительно вряд ли воплотится в жизнь", – прокомментировала она.

Парламентарий посчитала эту инициативу частью предвыборной политической борьбы в преддверии выборов 2026 года. Бессараб подчеркнула, что на сокращение рабочего дня имеют право женщины, трудящиеся в сельской местности, а также несовершеннолетние и инвалиды.

В частности, работающие в сельской местности женщины получают зарплату в полном объеме, хоть и работают 36 часов в неделю. Депутат пояснила, что это нужно для того, чтобы женщина успевала заниматься еще и личным подсобным хозяйством.

"Либо это условия труда, отличающиеся от нормальных – вредные производства, опасные производства вне зависимости от гендерной принадлежности. Но там, как правило, действительно в большей степени работают мужчины", – отметила депутат.

О невозможности воплощения в жизнь подобной инициативы высказался и депутат Виталий Милонов. По его словам, женщины работают не потому, что они женщины, а потому, что они специалисты и профессионалы.

"И работодатели платят женщинам не по половому признаку, а по результатам труда", – высказался парламентарий в беседе с RT.

Он уверен, что при желании женщины всегда найдут время на семью, независимо от проведенного на работе времени. Это же касается и мужчин, уточнил Милонов.

Ранее с идеей сократить женщинам рабочий день на один час с сохранением зарплаты выступил депутат Госдумы Игорь Антропенко. По его словам, это необходимо для того, чтобы матери уделяли больше времени семье. Кроме того, жаловался парламентарий, уставший родитель не является хорошим примером для подрастающего поколения.

