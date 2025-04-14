В Госдуме предложили сократить женщинам рабочий день на час

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Женщинам нужно сократить рабочий день на один час с сохранением зарплаты, чтобы у них было больше времени на семью. Такое мнение высказал депутат Госдумы Игорь Антропенко.

Парламентарий указал, что почти все дети посещают спортивную секцию или как минимум один кружок дополнительного образования, а некоторые и несколько. Мамам сложно успеть после работы отвести ребенка на занятия, указал он.

"Очень сложно успеть, выходя с работы в 18:00, сопроводить детей до кружка, которые зачастую и начинаются в это же время, а некоторые и раньше", – заявил Антропенко в беседе с ТАСС.

В результате, по его словам, дети видят уставшую маму, что не является лучшим примером для подрастающего поколения. В частности, это видят девочки, которые делают вывод, что так жить они не хотят, пожаловался депутат.

Заботы о доме, детях и семье часто вынуждают женщин уходить с работы пораньше. Но даже если у них нет своих семей и детей, им все равно нужен лишний свободный час, сказал Антропенко.



"Женщине требуется намного больше времени, чем мужчине. Мы же говорим о самой прекрасной половине человечества!" – указал парламентарий.

Ранее депутат Яна Лантратова предложила сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для студентов с детьми.

По ее мнению, студенты, которые переживают этап создания семьи, особенно уязвимы на фоне совмещения своих образовательных, трудовых и семейных обязанностей. Кроме того, именно молодые россияне несут основную ответственность за увеличение рождаемости в стране.