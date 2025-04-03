Минфин РФ планирует освободить от налогов выплаты компаний на детей до 1 млн руб

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Минфин РФ подготовил поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают увеличение размера необлагаемой налогом корпоративной выплаты при рождении ребенка до 1 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

В министерстве отметили, что изменения поспособствуют улучшению налоговых условий для семей с детьми. Из поправок следует освобождение от уплаты НДФЛ и страховых взносов единовременных выплат, которые предоставляются сотрудникам в течение первого года после рождения ребенка, усыновления или установления над ним опеки.

Между тем москвичи в апреле могут проконсультироваться по вопросам налогообложения со специалистами ФНС во флагманских офисах "Мои документы" и Дворце госуслуг на ВДНХ. Мобильные офисы службы будут работать каждый четверг (3, 10, 17 и 24 апреля) с 12:00 до 20:00.

Жителям столицы расскажут, как задекларировать доходы и в какой срок, как легализовать доход, полученный от сдачи жилья в аренду. Кроме того, сотрудники офиса покажут работу в сервисе "Личный кабинет налогоплательщика" и окажут помощь в заполнении декларации по форме 3-НДФЛ.

Вместе с тем россиянам напомнили, что до 25 апреля необходимо предоставить ряд деклараций за первый квартал 2025 года. Депутат Госдумы Алексей Говырин отметил, что отчетность по форме 3-НДФЛ за прошлый год физлица должны подать не позднее 30 апреля. В исключения входят случаи подачи декларации исключительно для получения налогового вычета.