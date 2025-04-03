Депутат Говырин: до 25 апреля нужно предоставить декларации по НДС за первый квартал

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В России налогоплательщикам до 25 апреля необходимо предоставить ряд деклараций за первый квартал 2025 года. Об этом рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

"Необходимо представить квартальные декларации за первый квартал текущего года: по НДС, налогу на прибыль и расчеты 6-НДФЛ. Индивидуальным предпринимателям, применяющим УСН, предстоит до этой же даты подать годовую декларацию за 2024 год", – приводит слова Говырина РИА Новости.

По его словам, отчетность по форме 3-НДФЛ за прошлый год физлица должны подать не позднее 30 апреля. В исключения входят случаи подачи декларации исключительно для получения налогового вычета. Если декларация включает декларируемый доход и заявленные налоговые вычеты, отложить ее подачу нельзя, подчеркнул депутат.

Как напомнил Говырин, согласно законодательству перенос срока представления декларации возможен, если он выпадает на выходной или праздничный день. Кроме того, большая часть деклараций теперь представляется в электронном виде, однако некоторые формы отчетности разрешены только при определенных условиях.

До 1 апреля организации обязаны были направить годовую отчетность по налогу на прибыль за 2024 год, а работодатели – расчеты 6-НДФЛ. Также уже завершен срок сдачи деклараций по налогу на имущество организаций и годового расчета по упрощенной системе налогообложения (УСН) для юрлиц.

"Правильность и своевременность отчетности минимизируют риски возникновения споров, а также лишних затрат на урегулирование последствий просрочки", – сказал Говырин.

К примеру, штраф за неподачу налоговой декларации 3-НДФЛ за прошедший год составит 30% от суммы налога, который должен быть уплачен на ее основании. Об этом в беседе с "Газетой.ру" заявил партнер налоговой практики коллегии адвокатов Иван Шиенок.

Как он отметил, неустойка при этом может достигать 20–40% от суммы неуплаченного налога. Кроме того, уплата налогов является конституционной обязанностью граждан.

"Ее значение очень велико, поскольку, в первую очередь, за счет налогов обеспечивается исполнение государственных функций, в том числе тех, которые напрямую ощущают на себе граждане", – заключил Шиенок.

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