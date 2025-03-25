В столице 164 здания исключили из перечня недвижимости, облагаемой налогом от кадастра

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве 164 объекта были исключены из перечня торгово-офисных объектов недвижимости, облагаемых налогом на имущество от кадастровой стоимости, сообщила заммэра Мария Багреева.

Она уточнила, что решение было принято на заседании президиума правительства Москвы. Теперь организации, которые являются собственниками исключенных объектов, будут платить налог на имущество за 2025 год, рассчитанный исходя из среднегодовой стоимости.

При этом список на этот год пополнился другими шестью объектами недвижимости, так как они стали соответствовать его требованиям до 1 января. В связи с этим информация о них была получена уже после составления списка.

"Правительство Москвы регулярно актуализирует перечень, исходя из изменений в характеристиках объектов в Едином госреестре недвижимости или в результате проверок, проведенных по запросам собственников", – отметила она.

Система налогообложения торгово-офисной недвижимости, основанная на кадастровой стоимости, начала действовать в мегаполисе в 2014 году. Этот подход обеспечивает справедливое налогообложение и отражает реальную стоимость объектов.

Перечень объектов, для которых налог на имущество рассчитывается исходя из кадастровой стоимости, утверждается правительством Москвы ежегодно и затем корректируется три раза в год. В 2025 году в этот список вошли более 41 тысячи объектов, включая торговую и офисную недвижимость, а также объекты общественного питания и бытового обслуживания.

Ранее Багреева рассказала о включении семи столичных зданий в реестр апартаментов. Вице-мэр пояснила, что с 2015 года в городе действует льгота, которая позволяет уравнять налоговую нагрузку для апартаментов, входящих в перечень торгово-офисной недвижимости, и апартаментов, которые в этот перечень не входят. Благодаря этой льготе налоговая ставка снижается с 1,5 до 0,5%.

До этого 20 спортивных построек вошли в реестр объектов спорта для предоставления налоговой льготы на имущество. Теперь льготой, снижающей налог в 10 раз, могут воспользоваться собственники 53 столичных спортивных объектов.