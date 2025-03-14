Собственники апартаментов в 7 зданиях Москвы получат налоговую льготу на имущество

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Семь новых зданий в Москве включили в реестр апартаментов, в связи с чем их собственники могут воспользоваться льготой по налогу на имущество физлиц. Об этом рассказал заммэра Мария Багреева.

Апартаменты – нежилые помещения, поэтому ставка налога на имущество физлиц по ним выше, чем по квартирам. Сейчас реестр насчитывает 47 столичных зданий.

Ставки по квартирам составляют 0,1–0,3%, на апартаменты в обычном случае – 0,5% от кадастровой стоимости, а на апартаменты, расположенные в зданиях Перечня торгово-офисной недвижимости, – 1,5%.

Багреева объяснила, что с 2015 года для выравнивания налоговой нагрузки для апартаментов, включенных в Перечень торгово-офисной недвижимости, до уровня апартаментов, которые в него не входят, в городе есть льгота. Она снижает налоговую ставку с 1,5 до 0,5%.

Льготу можно получить при выполнении некоторых требований:

в разрешительных документах указываются апартаменты;

их площадь составляет до 300 квадратных метров;

кадастровая стоимость объекта – не менее 100 тысяч рублей за "квадрат".

При этом зачастую в разрешительной документации не указывается наличие в здании апартаментов, из-за чего получить льготу становится невозможным.

До текущих изменений реестр апартаментов насчитывал 43 здания в Москве, теперь к ним добавили еще семь. Три здания исключили из реестра из-за несоответствия требованиям.

Ранее в Реестр объектов спорта для предоставления налоговой льготы на имущество включили 20 спортивных объектов. Теперь льготой, снижающей налог в 10 раз, могут воспользоваться собственники 53 столичных спортивных объектов.

Ежегодно собственники учреждений, включенных в Реестр, могут экономить на налоге на имущество более двух миллиардов рублей, отметила Багреева.