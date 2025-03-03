Депутат Гаврилов: размер возврата по имущественному налоговому вычету вырастет

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С этого года в России меняются правила предоставления налоговых вычетов и их лимиты. В частности, вырастет размер возврата по имущественному налоговому вычету, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

"Первое значительное изменение касается имущественного налогового вычета. Его лимит остается прежним — 2 миллиона рублей, но размер возврата увеличивается при разных ставках. Если раньше налог к возврату рассчитывался исходя из единой ставки 13%, что позволяло получить максимум 260 тысяч рублей, то теперь сумма возврата зависит от конкретной ставки налога, по которой был уплачен НДФЛ", – сообщил парламентарий.

Как объяснил депутат, налогоплательщик с годовым доходом до 2,4 миллиона рублей по-прежнему сможет вернуть максимум 260 тысяч рублей, однако уплачивающие налог по ставке 22% смогут получить 440 тысяч. Кроме того, увеличится возврат по ипотечным процентам. Так, при ставке НДФЛ 13% максимальная сумма вырастет до 660 тысяч рублей для тех, кто попадает под ставку 22%. Граждане с высокими доходами, использующие оба вида имущественного вычета, смогут получить до 1,1 миллиона рублей, отметил Гаврилов.

Вместе с тем изменится предельный доход, до которого выплачивают стандартный налоговый вычет на детей. С этого года он повышается до 450 тысяч рублей. Что касается стандартного вычета, то на первого ребенка он составит 1,4 тысячи рублей, на второго – 2,8 тысячи рублей, на третьего и последующих детей – 6 тысяч рублей. На ребенка-инвалида можно будет получить 12 тысяч рублей.

"Например, работник компании является отцом несовершеннолетнего ребенка. Ему положен стандартный вычет в размере 1,4 тысячи рублей. В феврале он сменил место работы. Доход работника на предыдущем месте работы с января по январь составил 180 тысяч рублей, в новой компании его оклад составляет 90 тысяч рублей в месяц. Таким образом, его совокупный доход с начала года превысит 450 тысяч в июне. До этого месяца ему предоставлялся налоговый вычет на ребёнка, но с июля вычет перестанет действовать", – объяснил Гаврилов.

Граждане, награжденные знаком отличия за выполнение упражнений Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", могут рассчитывать на получение стандартного налогового вычета в 18 000 тысяч рублей. Он предоставляется за год, в котором была получена награда, уточнил депутат.

Также изменятся социальные налоговые вычеты – их общий лимит увеличится на 150 тысяч рублей. Максимальная сумма возврата НДФЛ составит 19,5 тысячи рублей при ставке 13%, 22,5 тысячи рублей при ставке 15%, 27 тысяч рублей при ставке 18%, 30 тысяч при ставке 20% и 33 тысячи при ставке 22%.

Размер вычета на обучение каждого ребенка вырастет до 110 тысяч рублей, а максимальная сумма возврата по нему составит 14,3 тысячи рублей при ставке 13% и 24 тысячи рублей при ставке 22%. Инвестиционный вычет за пополнение индивидуального инвестиционного счета составит 52 тысяч рублей при ставке 13%, 60 тысяч при ставке 15%, 72 тысячи рублей при ставке 18%, 80 тысяч при ставке 20% и 88 тысяч при ставке 22%, объяснил парламентарий.

Депутат также сообщил, что с 2025 года проценты по вкладам, доходы от продажи имущества (кроме ценных бумаг), доходы от продажи долей в уставном капитале российских компаний, страховые выплаты по договорам страхования, пенсионные выплаты и доходы от операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами перестанут входить в основную базу по НДФЛ. Таким образом, налоговые вычеты на них не распространяются.

Кроме того, инвестиционные и социальные вычеты нельзя будет перенести на последующие годы, если их размер больше суммы уплаченного налога за отчетный период. Если же налогоплательщик заплатил НДФЛ меньше, чем сумма его социальных или инвестиционных вычетов, их остаток не будет учтен в следующем налоговом периоде, добавил Гаврилов.

Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей предложил ежегодно индексировать пороги доходов для прогрессивной шкалы НДФЛ. В организации призвали предусмотреть механизм ежегодной индексации порогов, при которых начинают взиматься повышенные ставки НДФЛ от 15 до 22%, ориентируясь на динамику индекса-дефлятора. Минфин эту идею не поддержал.

Министерство финансов России заявляло, что не планирует корректировку основных параметров налоговой системы. В бюджете на 2025–2027 годы, который был сформирован в прошлом году, предусмотрены стабильные источники финансирования для покрытия всех расходов, отметили тогда в ведомстве.