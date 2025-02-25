Консультант Островская: за неуплату налога при продаже квартиры положен штраф

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Штраф за неуплату налога с дохода от продажи недвижимости предусмотрен Налоговым кодексом РФ и по-прежнему составляет 20% от этой суммы, предупредила в беседе с агентством "Прайм" налоговый консультант Альбина Островская.

Таким образом эксперт опровергла данные о двукратном увеличении суммы штрафа за неуплату соответствующего налога с 2025 года до 40%.

По ее словам, выплатить штраф в этом размере придется только в том случае, если россиянин нарушил НК умышленно. Однако она подчеркнула, что это правило было введено давно и действует уже много лет.

Юрист также пояснила, что с 2025 года выросли не штрафы, а ставки НФДЛ, которые применяются при расчете налога с доходов от продажи имущества. Если ранее подобные суммы облагались по единой ставке в 13% вне зависимости от суммы сделки, то в настоящий период ставка НДФЛ связана с суммой облагаемого дохода от продажи недвижимости, полученной в течение года.

В частности, если размер этого дохода находится в пределах 2,4 миллиона рублей, то выплачивать налог нужно будет по прежней ставке 13%. Однако все суммы, превышающие этот порог, будут облагаться по ставке 15%. Это означает, что после нововведений доход от продажи имущества начал облагаться налогом по двухступенчатой шкале ставок, резюмировала Островская.

При этом семьи с двумя и более детьми, а также владевшие жильем пять лет могут не платить налог с продажи недвижимости, рассказала ранее юрист Анастасия Билялова. По словам специалиста, прежде чем уплатить налог, необходимо подать декларацию 3-НДФЛ. Сделать это нужно не позднее 30 апреля года, следующего за продажей. Проще всего подать декларацию в личном кабинете ФНС.

