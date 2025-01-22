Депутат Гаврилов: ипотечное донорство может попадать под уголовно наказуемые действия

Фото: 123RF/andranik2018

Ипотечное донорство может квалифицироваться как мошенничество, если банк обнаружит факт умышленного введения его в заблуждение, рассказал глава комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

"Ипотечное донорство – это неофициальная и довольно рискованная схема, при которой человек, не имеющий права на льготную семейную ипотеку, прибегает к помощи родственников или друзей, выступающих в роли созаемщиков", – пояснил он в беседе с газетой "Известия".

Несмотря на простоту схемы, депутат предупредил об опасностях как для самого заемщика, так и для созаемщика. Последний, соглашаясь на участие в такой схеме, буквально подписывается на полное разделение ответственности по ипотечному договору.

По словам Гаврилова, это означает, что он несет солидарную обязанность с основным заемщиком перед банком. Таким образом, если основной заемщик перестанет выплачивать кредит, то соответствующие обязательства полностью перейдут созаемщику.

При этом подобное развитие событий может привести к ухудшению его кредитной истории, а в некоторых случаях даже к судебным разбирательствам с банком, который будет стремиться вернуть свои средства.

Помимо этого, банк может подать на участников ипотечного донорства в суд по статье "Мошенничество", что может привести к большим штрафам, аресту или лишению свободы до 10 лет в случае, если сумма кредита окажется значительной.

"Дополнительно существуют и имущественные риски. Жилье, приобретенное с участием созаемщика, становится общей долевой собственностью", – уточнил чиновник.

Так, если созаемщик захочет оставить свою долю, то после выплаты кредита основному заемщику может не получить недвижимость, заключил депутат.

Между тем Центробанк разработал новый ипотечный стандарт для защиты заемщиков и снижения кредитных рисков. Он вступил в силу с начала 2025 года.

Теперь запрещены схемы с увеличением стоимости жилья в обмен на льготную ставку, а кешбэк больше не учитывается в первоначальном взносе. Средства по ипотеке теперь обязательно размещаются на эскроу-счетах. Это защищает заемщиков от потерь в случае банкротства банка.