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10 января, 07:45

Экономика

Эксперты рассказали, как новый ипотечный стандарт защитит заемщиков от рисков

Эксперты рассказали, как новый ипотечный стандарт защитит заемщиков от рисков

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С начала 2025 года в России вступил в силу новый ипотечный стандарт, разработанный Центробанком. Его цель – защитить заемщиков и снизить кредитные риски.

Теперь запрещены схемы с увеличением стоимости жилья в обмен на льготную ставку, а кэшбэк больше не учитывается в первоначальном взносе. Средства по ипотеке теперь обязательно размещаются на эскроу-счетах. Это защищает заемщиков от потерь в случае банкротства банка.

Эксперт рынка недвижимости Наталья Перескокова поясняет, что новые стандарты направлены на защиту заемщиков. Теперь банки обязаны детально разъяснять условия сделок и предупреждать о всех возможных рисках.

Советник президента Гильдии риэлторов Москвы Константин Барсуков подчеркнул, что Центробанк работает над устойчивостью банковской системы, ограничивая риски неправильной оценки залога.

Новые правила рекомендуют заключать ипотечные договоры на срок не более 30 лет и на сумму, не превышающую 80% от справедливой стоимости жилья. Все изменения обязательны для банков и распространяются на договоры, заключенные после 1 января 2025 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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