Маркетплейсы начнут обмениваться информацией с ФНС о дроблении бизнеса

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Крупные маркетплейсы с 2025 года в режиме эксперимента будут передавать ФНС информацию, необходимую для выявления и предотвращения схем дробления бизнеса. Об этом РИА Новости сообщили в налоговой службе.

Глава ФНС Даниил Егоров в преддверии запуска эксперимента уже встретился с руководителями пяти крупнейших маркетплейсов: Wildberries, Оzon, "Яндекс Маркет", "Мегамаркет" и "Авито". Передача информации в налоговую службу о рисках дробления бизнеса планируется только о тех продавцах, в отношении которых выявлены критерии таких действий, пояснили в ведомстве.

Кроме того, в 2025–2026 годах ФНС будет осуществлять мониторинг в рамках поручения Владимира Путина по проведению налоговой амнистии дробления бизнеса, уточнили в налоговой службе. Амнистия предусмотрена для компаний и предпринимателей, использовавших схемы дробления бизнеса для оптимизации налогов.

Если в 2025–2026 годах налогоплательщики добровольно откажутся от таких схем, то суммы доначисленных налогов, пеней и штрафов по итогам налоговых проверок за 2022–2024 года им спишут.

Ранее сообщалось, что майнеры будут предоставлять в ФНС данные об объеме полученной криптовалюты. Согласно документам, осуществлять майнинг цифровой валюты могут ИП и организации после включения в специальный реестр, который будет вести налоговое ведомство.

В свою очередь, Путин заявил, что налоговые поступления в бюджет страны с начала года составили порядка 46 триллионов рублей. Это на 20% больше, чем годом ранее.