РБК: правительство РФ рассматривает упрощение уплаты НДФЛ

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Кабмин рассматривает возможность упрощения уплаты НДФЛ в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на внесенные в ГД приложения к "Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов".

Так, планируется, чтобы налог удерживался агентом уже с учетом имущественных вычетов. Кроме того, штрафы за некоторые налоговые нарушения хотят заменить на предупреждение.

Для учета физлиц правительство также может предусмотреть возможность использования данных из ЕРН.

Россиянам напомнили о необходимости доплаты НДФЛ за прошлый год. Она может быть начислена тем, у кого проценты по вкладам превысили 150 тысяч рублей за 2023 год или совокупный доход со всех работ превысил 5 миллионов рублей за год.

Налоговый агент не сможет удержать исчисленную сумму НДФЛ в отсутствие выплат, например, если человек выиграл автомобиль в рекламной лотерее.

