ФНС сообщила о штатной работе личного кабинета налогоплательщика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Личный кабинет налогоплательщика на данный момент функционирует в штатном режиме и справляется с высокой активностью пользователей после получения ими налоговых уведомлений. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ФНС России.

В ведомстве объяснили, что на некоторый период времени вход в сервис происходил намного дольше обычного, а другим пользователям высвечивалось сообщение, что сервис и вовсе временно недоступен.

Сейчас, по информации ФНС, в личном кабинете налогоплательщика авторизуется порядка 3,6 тысячи пользователей в минуту, что в четыре раза больше, чем средняя активность граждан.

"С 00:00 по московскому времени в личный кабинет физлица зашло более 3 миллионов пользователей. За это время в сервисе размещено свыше 3,5 миллиона сводных налоговых уведомлений", – уточнили в пресс-службе.

Представители ФНС порекомендовали при возникновении проблем со входом очистить кэш, отключить VPN или сменить браузер, попробовав вновь зайти в личный кабинет.

О том, что личный кабинет налогоплательщика оказался временно недоступен сразу у нескольких пользователей из-за сбоя в работе приложения и сайта ФНС, стало известно 17 сентября. При попытке зайти в личный кабинет у пользователей высвечивалось сообщение, что сервис недоступен из-за технических работ.

В этот день россиянам стали приходить уведомления от ФНС о начисленном налоге на процентные доходы по вкладам за 2023 год. Налог необходимо уплатить до 1 декабря 2024 года тем россиянам, которые размещали деньги на банковских счетах и депозитах в 2023 году и получили процентный доход, превышающий необлагаемую налогом сумму.

