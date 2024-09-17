РБК: россияне начали получать уведомления от ФНС об уплате налога на вклады

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россиянам начали приходить уведомления от Федеральной налоговой службы (ФНС) о начисленном налоге на процентные доходы по вкладам за 2023 год, передает РБК.

Уведомления от налоговой содержат в себе сведения о банках, в которых были открыты вклады, сумма процентов по счетам и депозитам, сумма, с которой должен быть уплачен налог (для ее расчета из полной суммы вычитается не облагаемый налогом доход в размере 150 тысяч рублей), а также общий размер выплаты.

По словам представителя Минфина, сумма налога на вклады к уплате определяется согласно итогу налогового периода, когда ФНС определяет значения по каждому налогоплательщику и направляет уведомления. Налог необходимо уплатить до 1 декабря 2024 года тем россиянам, которые размещали деньги на банковских счетах и депозитах в 2023 году и получили процентный доход, превышающий необлагаемую налогом сумму.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор предложил депутатам Госдумы рассмотреть инициативу, при которой лимит страхового возмещения по вкладам от трех лет будет повышен до двух миллионов рублей.

Набиуллина указала, что инициативой предлагается снизить взносы в систему страхования, чтобы владельцы рублевых вкладов от трех лет и безотзывных сберегательных сертификатов могли получить более выгодные условия.

Страховую сумму по долгосрочным безотзывным сертификатам предлагается установить на уровне до 2,8 миллиона рублей. Глава ЦБ заключила, что подобная инициатива соответствует поручению Владимира Путина, которое он озвучил во время послания Федеральному собранию.

