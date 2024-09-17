ТАСС: в работе сайта и приложения ФНС произошел сбой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Личный кабинет налогоплательщика оказался временно недоступен сразу у нескольких пользователей из-за сбоя в работе приложения и сайта ФНС, передает ТАСС.

"Сервис временно недоступен по причине проведения технических работ", – сказано в сообщении при попытке зайти в личный кабинет.

17 сентября стало известно, что россиянам начали приходить уведомления от Федеральной налоговой службы (ФНС) о начисленном налоге на процентные доходы по вкладам за 2023 год. В сообщении содержится информация о банках, в которых были открыты вклады, сумме процентов по счетам и депозитам, сумме, с которой должен быть уплачен налог, а также общий размер выплаты.

По словам представителя Минфина, сумма налога на вклады к уплате определяется согласно итогу налогового периода, когда ФНС определяет значения по каждому налогоплательщику и направляет уведомления. Налог необходимо уплатить до 1 декабря 2024 года тем россиянам, которые размещали деньги на банковских счетах и депозитах в 2023 году и получили процентный доход, превышающий необлагаемую налогом сумму.

