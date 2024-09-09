Поступления в бюджет РФ от НДФЛ выросли на треть с начала 2024 года

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Доходы российского консолидированного бюджета от налогов на доходы физлиц (НДФЛ) выросли на 35%, до 2,6 триллиона рублей, за 5 месяцев 2024 года. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на данные статистики Федеральной налоговой службы (ФНС).

Этот показатель стал максимальным за все время ведения статистики ФНС с 2017 года. При этом за аналогичный период 2023 года поступления от НДФЛ оказались на уровне 1,9 триллиона, показав снижение на 1% к 2022 году.

Причиной тому – резкий рост зарплат россиян, увеличение объема выплат дивидендов и премиальных выплат, объяснили в пресс-службе ФНС. Поступления от НДФЛ уже отразились на росте номинальных доходов россиян. Так, средняя зарплата по РФ с мая 2023 года к маю текущего года выросла с 73 до 89 тысяч рублей.

Однако поступления от налога на добавленную стоимость (НДС) выросли не так сильно, до 3,4 триллиона рублей, а налог на прибыль вовсе снизился, до 3,3 триллиона рублей. Также эксперты подчеркивают, что наибольший рост зарплат будет отмечаться в 4-м квартале 2024 года, поэтому общая доля поступления может еще вырасти.

Ряд экспертов в беседе с изданием уверены, что рост поступлений от НДФЛ не только повышает стабильность бюджета РФ, но и говорит об улучшении социально-экономической ситуации в субъектах.

Экономика России занимает уже четвертое место в мировом рейтинге, рассказывал ранее Владимир Путин. До этого Минэкономразвития РФ улучшило прогноз роста ВВП России в 2024 году до 3,9% с ранее ожидаемых 2,8%.

