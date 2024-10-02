Депутат ГД Чаплин: до 1 декабря важно закрыть налоги по недвижимости и транспорту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Всем собственникам квартир, домов, автомобилей и земельных участков необходимо оплатить налоги до 1 декабря, напомнил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Уведомление об оплате поступит в течение месяца либо по почте, либо в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС), добавил депутат.

"Если вы не получили уведомление до 20 октября, лучше обратиться с запросом через личный кабинет на сайте ФНС или лично посетить налоговую инспекцию", – подчеркнул Чаплин в беседе с "Газетой.ру".

Одновременно с этим собственники получат напоминание о необходимости доплаты НДФЛ за прошлый год. Как пояснил чиновник, соответствующая информация может быть включена в уведомление об имущественных налогах.

При этом доплата по НДФЛ может быть начислена тем, у кого проценты по вкладам превысили 150 тысяч рублей за 2023 год или совокупный доход со всех работ превысил 5 миллионов рублей за год. Чаплин обратил внимание, что налоговый агент не сможет удержать исчисленную сумму НДФЛ в отсутствие выплат, например, если человек выиграл автомобиль в рекламной лотерее.

Помимо этого, до 1 декабря необходимо также оплатить налоги на имущество, землю и транспорт, отметил депутат.

"Несвоевременная уплата ведет к начислению пеней в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки", – объяснил Чаплин, призвав граждан ответственно относиться к этим важным датам.

Между тем, по данным СМИ, россиянам начали приходить уведомления от ФНС о начисленном налоге на процентные доходы по вкладам за 2023 год. Они содержат данные о банках, в которых были открыты вклады, а также сумме процентов по счетам и депозитам, сумме, с которой должен быть уплачен налог, и общем размере выплаты. Их также нужно оплатить до 1 декабря текущего года.

