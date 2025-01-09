Заммэра Ракова: столичные врачи разработали новый метод восстановления слуха

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Свержевского разработали и запатентовали новую методику проведения операций, направленных на восстановление слуха у пациентов с отосклерозом. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает портал мэра и правительства Москвы.

При данном заболевании у пациентов постепенно снижается слух, появляется ощущение шума в ушах. При этом новая методика дает врачам возможность проводить восстановительные операции даже при сложной, то есть облитерирующей, форме отосклероза.

Заммэра подчеркнула, что данная методика обладает высокой эффективностью и безопасностью. Операция является микрохирургической и выполняется в несколько этапов. Врачи используют при этом контактный и бесконтактный подходы, минимизируя таким образом травмирование тканей. Кроме того, это способствует снижению риска возникновения осложнений и рецидива тугоухости, а также позволяет облегчить и сократить реабилитационный период.

При этом на проведение данной операции врачи тратят меньше времени, чем раньше. Процедура длится полтора часа вместо пяти, что дает возможность снизить лекарственную нагрузку на организм пациента, находящегося под наркозом.

В общей сложности в 2024 году специалисты Научно-исследовательского института имени Свержевского разработали и запатентовали четыре уникальных методики в оториноларингологии, отметила Ракова.

Тем временем специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) закончили исследования вакцины для лечения колоректального рака. Ее могут начать применять в практике уже в 2025 году. При этом в настоящее время продолжается работа по препаратам против глиобластом и меланом – злокачественных опухолей мозга и рака кожи.