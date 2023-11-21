Депутат МГД Гусева: обновление молочных кухонь сделало жизнь молодых родителей комфортнее

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Обновление молочных кухонь заметно помогло молодым родителям. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмилу Гусеву.

"Московские молочно-раздаточные пункты обновляются: меняются и внешне, и внутренне – улучшаются процессы, ведется постоянная работа над ассортиментом. Ремонт позволил сделать кухни удобными, комфортными, красивыми и приспособленными для родителей с колясками", – указала она.

На молочных кухнях можно бесплатно получить смеси, соки, пюре и молочные продукты. Их производят в Москве. Для этого предприятия строят мощности в обмен на длительные поставки.

"С одной стороны, это локализованное производство, без рисков, задержек в пути и различных форс-мажоров, что гарантирует наличие продукции на молочной кухне каждый день, без сбоев, с другой – занятость для москвичей, развитие пищепрома", – отметила парламентарий.

Как добавила Гусева, в демографическую политику входит ряд мер, которые должны оказать будущим родителям поддержку и помощь.

В начале октября заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в городе отремонтировали еще 26 молочно-раздаточных пунктов в рамках городской программы обновления. Семь обновленных пунктов находятся на северо-востоке Москвы, по четыре – на востоке и юге, по три – на юго-востоке и северо-западе, два пункта располагаются в центре столицы.

В июле Сергей Собянин отмечал, что молочно-раздаточные пункты Москвы получили почти 80 тысяч тонн продукции по офсетному контракту. Три года назад столица подписала офсетный контракт с двумя столичными молокозаводами. Соглашение обязывало предприятия модернизировать и запустить новые производства.

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