Собянин: молочные комбинаты Москвы поставляют товары практически по всей стране

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Молочно-раздаточные пункты Москвы получили почти 80 тысяч тонн продукции по офсетному контракту, написал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Поставки в рамках офсета начались в прошлом году. Это сухие молочные смеси, соки, каши, творог, фруктовые пюре и прочее", – заявил мэр.

Как уточнил Собянин, три года назад Москва подписала офсетный контракт с двумя столичными молокозаводами. Соглашение обязывало предприятия модернизировать и запустить новые производства. Взамен город гарантировал закупку их продукции, объяснил московский градоначальник.

По словам мэра Москвы, в настоящий момент молокозаводы закрывают около 20% общегородской потребности жителей в молочных продуктах. Кроме того, предприятия поставляют товары почти во все регионы России.

Ранее сообщалось о ремонте девяти молочно-раздаточных пунктов в Москве. По два пункта расположено в Северном и Юго-Восточном административных округах, по одному – в ЦАО, ЗАО, ЮАО, ЮЗАО и СЗАО. Общая площадь объектов составляет свыше 730 "квадратов". В общей сложности в программу ремонта включен 61 молочно-раздаточный пункт.

Собянин рассказал, что в Москве в 1,5 раза выросло производство лекарств и медизделий