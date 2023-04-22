На молочных кухнях Москвы с начала года бесплатно выдали более 13 млн продуктовых наборов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На молочных кухнях Москвы с начала 2023 года выдали бесплатно больше 13 миллионов продуктовых наборов: сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



По словам мэра, с прошлого года все продукты закупаются по офсетному контракту, благодаря чему москвичам поступают свежие и качественные продукты.



Мэр рассказал, что с 2022 года город наладил собственное производство сухих смесей. Постепенно приводят в порядок и сами молочные кухни – 21 из них отремонтировали, там оборудовали зоны ожидания, организовали доступ для маломобильных граждан и родителей с колясками, установили системы пожарной сигнализации и кондиционеры.



Заявление на получение продуктового набора выдается онлайн на mos.ru. Там же можно выбрать пункт выдачи и день посещения. Тем, кто будет оформлять его впервые, сначала нужно получить направление у врача в поликлинике.

В 2022 году в столице после ремонта открылись восемь молочно-раздаточных пунктов. Они выполнены в едином стиле по аналогии с детскими поликлиниками. Заработали в том числе пункты на улице Сокольнический Вал, Перекопской улице, на Щелковском шоссе, на Туристской и других улицах.

