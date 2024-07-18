Собянин: инвесторы начали поставлять продукцию городу по 8 офсетным контрактам

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Инвесторы начали поставлять в Москву продукцию по восьми офсетным контрактам, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Так, в соответствии с ними, в медицинские учреждения города поставляются препараты для лечения онкологических, аутоиммунных и прочих заболеваний. Кроме того, больницы получают от инвесторов обезболивающие препараты и медицинские изделия. Вместе с тем для молочно-раздаточных пунктов Москвы инвесторы поставляют молоко, соки, фруктовые и овощные пюре, а также детские каши.

Мэр столицы отметил, что к настоящему моменту власти города заключили с инвесторами уже 22 таких контракта. При этом совокупный объем закупок по этим соглашениям приблизился к 413 миллиардам рублей. Благодаря их реализации в столице также будут созданы около 7 тысяч новых рабочих мест.

"Москва первой в России начала применять механизм офсетного контракта. Это позволяет городу гарантированно получать важную продукцию отечественного производства. А инвесторам – строить или модернизировать свои предприятия", – подчеркнул Собянин.

Он также уточнил, что на основании последних подписанных документов в столице в течение двух лет будет локализовано производство компактных коммунальных машин. Кроме того, в Оренбургской области специалисты начнут выращивать луковицы тюльпанов. Это позволит решить проблему импорта. Москва, в свою очередь, обязалась закупить почти 104,8 миллиона луковиц в течение 10 лет.

Между тем по прошествии первых шести месяцев 2024 года предприниматели заключили на столичном портале поставщиков почти 34 тысячи контрактов на общую сумму 4,8 миллиарда рублей с применением торгового бота. Сервис позволяет участвовать одновременно в нескольких котировочных сессиях, что не только упрощает процесс, но и экономит время.

