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19 марта, 15:40

Экономика

"Торги Москвы": как столичный портал поставщиков способствует импортозамещению

"Торги Москвы": как столичный портал поставщиков способствует импортозамещению

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Московскому порталу поставщиков исполнилось 11 лет. За это время он стал не только межрегиональной площадкой, которая предлагает предпринимателям РФ гарантированный рынок сбыта продукции, но и важным ресурсом в сфере импортозамещения.

Какая доля закупленной на портале продукции имеет отечественное происхождение? Насколько легко стать поставщиком столичных организаций? Какие меры поддержки предоставляет Москва импортозамещающим проектам? Подробности – в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента Москвы по конкурентной политике.

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