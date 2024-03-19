"Торги Москвы": как столичный портал поставщиков способствует импортозамещению

Московскому порталу поставщиков исполнилось 11 лет. За это время он стал не только межрегиональной площадкой, которая предлагает предпринимателям РФ гарантированный рынок сбыта продукции, но и важным ресурсом в сфере импортозамещения.

Какая доля закупленной на портале продукции имеет отечественное происхождение? Насколько легко стать поставщиком столичных организаций? Какие меры поддержки предоставляет Москва импортозамещающим проектам? Подробности – в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента Москвы по конкурентной политике.