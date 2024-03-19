ЕС начнет взимать пошлину на импорт зерна из РФ и Белоруссии – СМИ

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Европейский союз планирует ввести пошлины на российское и белорусское зерно в размере 95 евро за тонну. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источник.

"Евросоюз готовится ввести пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии, чтобы успокоить фермеров и некоторые страны-члены. <...> Ожидается, что в ближайшие дни Еврокомиссия введет пошлину в размере 95 евро за тонну на зерно из РФ и Белоруссии", – отмечается в материале.

При этом автор статьи предупреждает, что такая мера может спровоцировать подорожание зерна на 50%. Кроме того, по информации издания, пошлины в размере 50% могут предусмотреть и на семена масличных культур.

Ранее Владимир Путин поддержал идею о создании зерновой биржи в рамках БРИКС. Президент РФ отметил, что биржевые индексы формируются или в США, или в Европе. Он предположил, что французы производят меньше зерна, хотя там формируется биржевой индекс.

Он добавил, что, поскольку в БРИКС есть государства, производящие и покупающие зерновые, то они могут этим заинтересоваться.



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