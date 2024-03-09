США приветствуют усилия Турции по безопасности маршрутов для поставок зерна в Черном море

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США приветствуют усилия Турции по содействию безопасным маршрутам для поставок зерна в Черном море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление по случаю седьмого заседания Стратегического механизма Турция–США.

Сообщается, что глава МИД Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен вновь заявили о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Также США приветствуют усилия Турции в Черном море, включая содействие безопасным маршрутам, жизненно важным для поставок зерна и другой международной торговли.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время отсутствуют предпосылки для того, чтобы возобновить зерновую сделку.

До этого стало известно, что Владимир Путин и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган могут обсудить новый способ доставки зерна на мировой рынок через Черное море. Как рассказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, страны уже ведут переговоры по этому вопросу.

17 июля прошлого года Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении зерновой сделки. В МИД РФ объяснили свое решение тем, что за все время существования инициативы на долю беднейших стран пришлось меньше 3% грузов. Также не была выполнена ни одна из пяти задач меморандума Россия – ООН.