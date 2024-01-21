В МИД Франции заявили, что Россия может захватить рынок зерна при поражении Украины

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Российская сторона может взять под контроль 30% мирового экспорта пшеницы в случае победы на Украине. Об этом заявил глава МИД Франции Стефан Сежурне в интервью Le Parisien.

При таком сценарии, добавил министр, Франции будут грозить инфляция и очень серьезная продовольственная проблема. В связи с этим Парижу необходимо поддерживать Киев, считает Сежурне.

Глава французского ведомства пообещал продолжить военную поддержку Украины, заявив, что Киев может рассчитывать на Францию.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что разговоров по возобновлению зерновой сделки на сегодняшний день не ведется.

Он добавил, что другие пути вывоза украинского зерна могут быть опасными, поэтому коммерческие судовладельцы и страховые компании должны понимать, что идут на риск, используя эти маршруты для поставок продукции.

До этого Владимир Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ заявил, что Россия полностью обеспечивает свою продовольственную безопасность. По словам президента, РФ продолжает уверенно удерживать первое место в мире по продажам пшеницы на глобальных рынках.

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