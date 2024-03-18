Инновационный промышленный технопарк появится в районе Люблино

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В столичном районе Люблино появится новый инновационный технопарк, инвестор получил от Москвы земельный участок для реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Площадь промышленного технопарка составит 13,5 тысячи "квадратов", в нем появится сразу несколько промышленных производств, уточнил он. По словам вице-мэра, объект предоставит городу 260 рабочих мест.

Проектом предполагается размещение в промышленном технопарке предприятий легкой, строительной, целлюлозно-бумажной и электронной отраслей промышленности.

В свою очередь, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что формат промышленного объекта позволит в одном месте создать сразу несколько производств. Согласно задумке, каждый год технопарк будет выпускать порядка 30 тысяч предметов мебели, свыше 88 тысяч единиц одежды, а также 15 миллионов метров упаковки и бумажных изделий.

"Для строительства инновационного промышленного технопарка город предоставит инвестору земельный участок площадью 0,9 гектара на Ставропольской улице без проведения торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта", – уточнил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

С его слов, столица заключит с инвестором договор на пять лет, в течение которых должно завершиться строительство здания.

Москва с 2022 года начала предоставлять инвесторам участки за один рубль в год сроком на пять лет. В 2023 году столица подписала договоры аренды земельных участков с 14 инвесторами, по которым они возведут почти 580 тысяч "квадратов" недвижимости.

Ранее стало известно, что в районе Хамовники к 2027 году построят два офисных здания общей площадью около 40 тысяч квадратных метров. Как уточнил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, на подземном уровне расположится двухуровневое пространство с отапливаемой парковкой на 450 машин, зонами велопарковки, зарядными станциями для электромобилей и так далее.

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