Горожанам рассказали, как проверяют пищевую продукцию на московских ярмарках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Продукты из 44 регионов страны представлены более чем на 130 площадках московских ярмарок. Производители гарантируют свежесть и качество товаров, а эксперты Государственной ветеринарной службы столицы проверяют их непосредственно перед отправкой на прилавок. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В материале отметили, что специалисты работают в 18 передвижных и в стационарных лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы. В них есть приборы и оборудование, которые позволяют проводить необходимые исследования.

В проверку продуктов растительного происхождения входит радиометрический и органолептический контроль. Помимо этого, проводится анализ на количественное содержание нитратов.

Между тем продукцию животного происхождения осматривают, она проходит ветсанэкспертизу, проверку соблюдения температурных режимов транспортировки и реализации товара, наличия маркировок.

По итогам специалисты выдают заключение о безопасности продукции, ее пригодности для употребления. Документы предоставляются по требованию покупателя.

Ярмарки выходного дня нового формата открылись 2 февраля этого года и работают с пятницы по воскресенье с 08:00 до 20:00 в новых павильонах, оснащенных системами отопления и вентиляции, а также кондиционерами. Точки открыты в 10 административных округах Москвы, они расположены вблизи от домов и станций метро.

Сергей Собянин сообщал, что в 2023 году московские ярмарки посетили более 6 миллионов человек. За год предприниматели продали на них 11 642 тонны продукции.

В Москве открылись новые ярмарки выходного дня