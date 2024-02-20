Около 150 тысяч человек посетили ярмарки выходного дня нового формата

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

За три торговых периода круглогодичные ярмарки выходного дня посетили уже около 150 тысяч человек. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Ярмарки выходного дня нового формата открылись с 2 февраля этого года и работают с пятницы по воскресенье с 08:00 до 20:00 в новых павильонах, оснащенных системами отопления и вентиляции, а также кондиционерами. Точки открыты в 10 административных округах Москвы, они расположены вблизи от домов и станций метро.

За три недели их работы общий вес проданной продукции составил 70 тысяч килограммов, среди которых более половины – это сезонные овощи и фрукты, соленья и бакалея. Около 30 процентов проданных товаров приходится на мясо-молочную и рыбную продукцию.

На круглогодичных ярмарках выходного дня фермеры более чем из 40 регионов России предлагают и продукцию собственного производства. Она изготавливается по семейным рецептам с сохранением кулинарных традиций местности.

С апреля по декабрь в Москве начнут работу и сезонные ярмарки выходного дня – откроется еще 33 торговые точки.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в 2023 году московские ярмарки посетили более шести миллионов человек. За год предприниматели продали на них 11 642 тонны продукции.

Мэр также подчеркнул, что в Москве регулярно проводится аудит востребованности ярмарок и доступности площадок для жителей конкретных районов, поэтому их география и ассортимент обязательно продолжат расширяться.



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