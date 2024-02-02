Российские сладости пользуются спросом на ярмарке "Сделано в России" в Китае

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Российские сладости лидируют по количеству продаж на первом фестивале-ярмарке "Сделано в России" в китайском Шэньяне, который проводит холдинг "Объединенные кондитеры". Об этом заявляет Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ), передает РИА Новости.

По информации центра, на ярмарке уже купили сладостей на сумму более полумиллиона рублей.

"В Китае уже давно хорошо знают и высоко ценят продукцию фабрик "РОТ ФРОНТ", "Красный Октябрь" и "Кондитерский концерн Бабаевский", – указано в сообщении.

Кроме того, как заявили в центре, в прошлом году Китай вошел в топ-5 экспортных направлений холдинга по объемам поставок.

Первый фестиваль-ярмарка проходит в городах провинции Ляонин Шэньян и Далянь с 27 января по 5 февраля. На этом мероприятии 150 российских производителей из 41 региона представили примерно 1,5 тысячи различных товаров.

Ранее Владимир Путин заявил, что связи между Россией и Китаем являются одним из гарантов стабильной обстановки в мире. Президент РФ также сообщил, что цель, поставленная Россией на 2024 год в достижении оборота в 200 миллиардов долларов, будет достигнута уже в 2023 году.



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