Новости мира: фермеры заблокировали заблокировали одно из госведомств во Франции

Под Тулузой фермеры заблокировали одно из зданий государственного ведомства из-за задержек выплат. По словам протестующих, премьер-министр Габриэль Атталь не выполнил своих обещаний. Полная выплата всех субсидий должна была пройти на прошлой неделе, однако многие не получили и половины от ожидаемой суммы.

Тем временем в Словакии дикий медведь напал на прохожих. Это уже второй случай за последние три дня. По данным властей, пострадали несколько человек. Убегающую женщину хищник успел зацепить за плечо. Еще один пожилой мужчина получил травму головы от хищника в торговом центре. Ранее в горах после встречи с медведицей погибла гражданка Белоруссии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.