Новости мира: премьер-министр Гаити подал в отставку из-за захвата части столицы

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри подал в отставку после того, как вооруженные группировки захватили большую часть столицы. Обстановка в Порт-о-Пренсе начала накаляться в феврале, когда боевики устроили передел власти. За это время мятежники напали на Центробанк, полицейские участки, аэропорт и взяли штурмом две крупнейшие тюрьмы, освободив тысячи заключенных. США и Евросоюз эвакуируют своих дипломатов и военных с островного государства

В китайской провинции Хубэй прогремел мощный взрыв. По словам местных жителей, вспыхнули цеха химического завода, на котором уже были ЧП: полтора года назад там же погибли шесть человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.