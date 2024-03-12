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12 марта, 11:30

Политика

Новости мира: премьер-министр Гаити подал в отставку из-за захвата части столицы

Новости мира: премьер-министр Гаити подал в отставку из-за захвата части столицы

Новости мира: взрыв на химзаводе произошел в Китае

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Премьер-министр Гаити Ариэль Анри подал в отставку после того, как вооруженные группировки захватили большую часть столицы. Обстановка в Порт-о-Пренсе начала накаляться в феврале, когда боевики устроили передел власти. За это время мятежники напали на Центробанк, полицейские участки, аэропорт и взяли штурмом две крупнейшие тюрьмы, освободив тысячи заключенных. США и Евросоюз эвакуируют своих дипломатов и военных с островного государства

В китайской провинции Хубэй прогремел мощный взрыв. По словам местных жителей, вспыхнули цеха химического завода, на котором уже были ЧП: полтора года назад там же погибли шесть человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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