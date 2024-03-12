Новости мира: судно с мигрантами затонуло у берегов Туниса

Утром 12 марта в Тунисе поймали сигнал бедствия. В море затонуло судно с мигрантами. Известно, что оно направлялось из Ливии, предположительно, в Италию. К этой минуте удалось спасти 24 человека. Пятеро объявлены погибшими, еще пятеро – пропавшими без вести.

Тем временем на трассе в американском штате Иллинойс произошло смертельное ДТП с детьми. Тягач и школьный автобус столкнулись лоб в лоб, после чего сразу загорелись. Оба водителя и трое детей погибли на месте. В штате объявлен траур. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.