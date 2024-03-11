Новости мира: крупный пожар возник на главном продуктовом рынке Сомали

Крупный пожар разгорелся на главном продуктовом рынке Сомали. Возгорание началось в одном из ларьков, после чего огонь начал стремительно перекидываться на другие торговые точки. Известно об одном погибшем.

В ночь на 11 марта начался священный для мусульман месяц Рамадан. В Иерусалиме израильские военные заблокировали свободный доступ к мечети Аль-Акса и Храмовой горе. Сначала СМИ сообщали, что в эти места не пускают мужчин моложе 40 лет, потом стали появляться данные об избиении паломников.

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