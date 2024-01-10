Женщина пострадала после падения льда с крыши здания на западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Женщина 1972 года рождения получила травмы из-за падения льда с крыши здания, расположенного на площади Победы в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета по столице.

"По данному факту Дорогомиловским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка", – говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители осматривают место инцидента, организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление полной картины происшествия. Женщину госпитализировали, ее жизни ничего не угрожает, добавили в СК.

Ранее стало известно, что в Калининском районе Санкт-Петербурга на дворника рухнули сосульки и снег с крыши дома, в результате чего он погиб. Медики диагностировали у мужчины травму головы. В пресс-службе прокуратуры города добавили, что была организована проверка.

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