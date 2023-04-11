Израиль запретил евреям и туристам посещать Храмовую гору до конца Рамадана

Фото: ТАСС/Zuma/Eyad Jadallah

Власти Израиля запретили евреям и туристам, не исповедующим мусульманскую религию, посещать Храмовую гору до конца Рамадана. Об этом сообщает премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"По единогласной рекомендации министра обороны, начальника генерального штаба, главы Службы общей безопасности и генерального инспектора полиции было решено запретить посещение Храмовой горы евреям и туристам до окончания Рамадана", – приводит сообщение канцелярии премьер-министра ТАСС.

В 2023 году священный в исламе месяц Рамадан закончится 21 апреля.

Ранее сообщалось, что несколько сотен палестинцев забаррикадировались в мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

Начальник полиции иерусалимского округа заявлял, что сотрудники правоохранительных органов будут действовать с высокой бдительностью для того, чтобы верующие смогли выполнить свой религиозный долг.



Священный месяц Рамадан начался у мусульман

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