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Новости

06 марта, 15:00

Происшествия

Новости регионов: в Туве произошел взрыв на электростанции

Новости регионов: в Туве произошел взрыв на электростанции

Мощный взрыв прогремел на ТЭЦ в тувинском городе Шагонар

Деревянный жилой дом сгорел в Зеленограде в ночь на 6 марта

Новости регионов: сотрудники МВД закрыли два подпольных казино в Якутске

Деревянный жилой дом сгорел в Зеленограде

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"Безопасный город": полицейские при участии Росгвардии задержали вероятных мошенников

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Трое человек пострадали после падения в шахту лифта в доме Санкт-Петербурга

В городе Шагонар в Туве произошел пожар на теплоэлектростанции. Пострадали 23 человека, 15 из них потребовалась госпитализация. Причиной пожара стал взрыв угольной пыли. В настоящее время специалисты потушили огонь. Однако из-за аварии есть перебои отопления.

В Якутске сотрудники МВД закрыли два подпольных казино. В момент, когда полиция ворвалась в помещения, там находились более 10 посетителей, а также охранники, администраторы и кассиры. Несколько человек задержали. Впоследствии выяснилось, что нелегальный бизнес под видом компьютерного клуба организовала супружеская пара. Оперативники изъяли компьютеры и ноутбуки, телефоны, кассовые автоматы и полмиллиона рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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