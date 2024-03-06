Новости регионов: в Туве произошел взрыв на электростанции

В городе Шагонар в Туве произошел пожар на теплоэлектростанции. Пострадали 23 человека, 15 из них потребовалась госпитализация. Причиной пожара стал взрыв угольной пыли. В настоящее время специалисты потушили огонь. Однако из-за аварии есть перебои отопления.

В Якутске сотрудники МВД закрыли два подпольных казино. В момент, когда полиция ворвалась в помещения, там находились более 10 посетителей, а также охранники, администраторы и кассиры. Несколько человек задержали. Впоследствии выяснилось, что нелегальный бизнес под видом компьютерного клуба организовала супружеская пара. Оперативники изъяли компьютеры и ноутбуки, телефоны, кассовые автоматы и полмиллиона рублей.

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