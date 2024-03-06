Сотрудники МЧС спасли более 50 человек при пожаре в частном пансионате в Воронеже

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Сотрудникам МЧС удалось спасти 52 человек из загоревшегося в Воронеже частного пансионата. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

По данным спасателей, в двухэтажном здании загорелась кровля на площади 200 квадратных метров. Внутри здания находились 49 пациентов и 3 человека персонала. Спасателям удалось в кратчайшие сроки эвакуировать их всех.

На данный момент пожарным уже удалось локализовать возгорание. Всего на месте работают 66 специалистов и 24 единицы техники, отметили в МЧС.

Ранее сообщалось о возгорании, которое произошло в частном доме в Зеленограде. Спасатели эвакуировали из дома четырех жильцов, однако позже они скончались.

Вскоре сотрудники МЧС локализовали пожар на площади 100 квадратных метров, а еще через некоторое время – полностью потушили возгорание.

Прокуратура Зеленоградского административного округа взяла на контроль установление всех обстоятельств пожара.

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