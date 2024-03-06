Уголовное дело возбудили по факту аварии на ТЭЦ в Туве

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Следователи завели уголовное дело по факту аварии на ТЭЦ в городе Шагонара. О происшествии сообщается в официальном телеграм-канале управления СК РФ по республике.

Расследуется дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

"На месте происшествия работает следователь, также на место ЧП выехали криминалисты. По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", – говорится в публикации.

О ЧП на территории Шагонарской теплоэлектроцентрали стало известно утром в среду, 6 марта. По некоторым данным, произошел взрыв, повлекший за собой пожар.

Сотрудникам МЧС удалось оперативно локализовать возникшее в здании котельной возгорание на площади 50 квадратных метров.

По последним данным, в результате происшествия пострадали 18 человек, их отвезли в медучреждение. Глава республики Владислав Ховалыг рассказал, что шесть человек находятся в тяжелом состоянии, девять – в состоянии средней тяжести, еще у троих – состояние ближе к удовлетворительному.