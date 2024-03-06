Количество пострадавших при ЧП на Шагонарской ТЭЦ достигло 18 человек

Фото: телеграм-канал Readovka

Количество пострадавших при ЧП на Шагонарской ТЭЦ увеличилось до 18 человек – все они были доставлены в больницу. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор республики Тыва Владислав Ховалыг.

По данным главы региона, шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, девять – в состоянии средней тяжести, еще у троих состояние ближе к удовлетворительному.

"Всех пострадавших сейчас транспортируют в республиканские больницы в Кызыл", – добавил Ховалыг.

Губернатор отметил, что на смену в ТЭЦ заступил 21 человек. В данный момент ведутся поиски оставшихся трех рабочих.

Утром 6 марта Владислав Ховалыг сообщил о ЧП на территории Шагонарской теплоэлектроцентрали в Улуг-Хемском районе Тывы. По некоторым данным, на ТЭЦ произошел взрыв, повлекший за собой пожар.

Сотрудники МЧС уже локализовали возникшее в здании котельной ТЭЦ возгорание на площади в 50 квадратных метров. По факту произошедшего создается оперативный штаб, куда войдут руководство нескольких региональных ведомств.

В администрации района сообщили, что котлы ТЭЦ находятся в рабочем состоянии. Тем не менее центральное отопление было выключено в связи с аварийными обстоятельствами.