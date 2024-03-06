Возгорание на территории Шагонарской ТЭЦ локализовано

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарные локализовали возгорание на территории Шагонарской ТЭЦ в республике Тыва. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

В ведомстве уточнили, что пожар был локализован на площади в 50 квадратных метров. Из здания котельной эвакуировали 21 человека. Более подробная информация о случившемся уточняется.

Ранее губернатор Тывы Владислав Ховалыг сообщил о ЧП, произошедшем на Шагонарской ТЭЦ утром 6 марта. Сначала сообщалось о десяти пострадавших, однако позже их число увеличилось до 16.

По некоторым данным, на территории теплоэлектроцентрали произошел взрыв, повлекший за собой пожар. Всех пострадавших госпитализировали в больницу.

Сотрудники МЧС продолжают тушить возгорание. В регионе также создан оперативный штаб, куда вошли представители нескольких ведомств.