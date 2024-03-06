06 марта, 06:58Происшествия
Возгорание на территории Шагонарской ТЭЦ локализовано
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Пожарные локализовали возгорание на территории Шагонарской ТЭЦ в республике Тыва. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.
В ведомстве уточнили, что пожар был локализован на площади в 50 квадратных метров. Из здания котельной эвакуировали 21 человека. Более подробная информация о случившемся уточняется.
Ранее губернатор Тывы Владислав Ховалыг сообщил о ЧП, произошедшем на Шагонарской ТЭЦ утром 6 марта. Сначала сообщалось о десяти пострадавших, однако позже их число увеличилось до 16.
По некоторым данным, на территории теплоэлектроцентрали произошел взрыв, повлекший за собой пожар. Всех пострадавших госпитализировали в больницу.
Сотрудники МЧС продолжают тушить возгорание. В регионе также создан оперативный штаб, куда вошли представители нескольких ведомств.
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