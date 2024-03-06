Десять человек пострадали при ЧП на Шагонарской ТЭЦ в Тыве

Фото: телеграм-канал Baza

Десять человек пострадали в результате ЧП на Шагонарской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в республике Тыва. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Владислав Ховалыг.

Глава республики подчеркнул, что погибших нет. Всех пострадавших госпитализировали в больницу. Подробности ЧП пока не раскрываются.

По словам Ховалыга, здание ТЭЦ было оцеплено, на месте работают оперативные службы. Губернатор добавил, что выехал в Шагонар.

По факту произошедшего создается оперативный штаб, куда войдут руководство региональных МЧС, МВД, Минздрава, Росгвардии и прочих ведомств. Для устранения последствий ЧП были мобилизованы аварийные бригады.

Ранее взрыв произошел на железнодорожном перегоне Звезда – Чапаевск в Самарской области. Движение в районе происшествия было остановлено: были задержаны пять поездов, а часть пригородных составов вывели из расписания.

В результате произошедшего пострадавших не выявили. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что после проверок железнодорожных путей специалисты нашли еще одно взрывное устройство, которое было обезврежено.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о диверсии.