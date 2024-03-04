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04 марта, 12:45

Происшествия

Еще одно взрывное устройство нашли на месте подрыва моста под Самарой

Фото: телеграм-канал SHOT

Специалисты обнаружили еще одно взрывное устройство на месте подрыва железнодорожного моста в Самарской области, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

По его словам, взрывотехники уже обезвредили его.

Утром в понедельник, 4 марта, стало известно о хлопке, который произошел на железнодорожном перегоне Звезда – Чапаевск в Самарской области.

Затем экстренные службы сообщили, что подрыв опоры железнодорожного моста стал причиной остановки поездов в регионе. По их данным, произошло незаконное вмешательство посторонних в работу транспорта. Так, задержаны пять поездов, а часть пригородных составов выведена из расписания.

В результате ЧП никто не пострадал. В настоящее время на месте случившегося работают правоохранители.

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