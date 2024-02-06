Три человека пострадали после взрыва газа в пункте быстрого питания в Сочи

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Взрыв газовоздушной смеси произошел в пункте быстрого питания в Сочи, трех человек госпитализировали. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Информация о происшествии в Центральном районе на улице Тимирязева, 46/2, поступила в дежурную часть в 08:40 по Москве. Взрыв газа не спровоцировал пожар, несущие конструкции не пострадали, уточнили в МЧС.

Пострадавших госпитализировали в ГБ № 3. РСЧС привлекло 23 специалиста и 8 единиц техники, в том числе от МЧС 10 человек и 3 единицы техники.

Ранее стало известно о взрыве газового баллона в жилом доме в Севастополе. Хлопок спровоцировал обрушение части перекрытий между первым и вторым этажами, рассказал губернатор города Михаил Развожаев. Информация о пострадавших уточняется.

До этого сообщалось, что два человека получили травмы в результате взрыва газа в жилом многоквартирном здании в Дагестане. В МЧС России по республике рассказали, что пожара из-за хлопка не произошло. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

Взрыв газа стал причиной пожара в жилом доме под Волгоградом