Число пострадавших при взрыве на Шагонарской ТЭЦ выросло до 16 человек

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Число пострадавших при взрыве на Шагонарской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в республике Тыва увеличилось до 16 человек. Об этом сообщил зампредседателя по жизнеобеспечению администрации Улуг-Хемского района республики Буян Маскыр.

"На объекте было 23 человека. 16 человек доставлено в больницу. С остальными все нормально", – приводит ТАСС слова Маскыра.

В администрации Улуг-Хемского района сообщили, что котлы ТЭЦ находятся в рабочем состоянии. Тем не менее центральное отопление было выключено в связи с аварийными обстоятельствами.

"Подача отопления ближе к вечеру. Просьба жителей города сохранять спокойствие!" – говорится в сообщении администрации.

Утром 6 марта губернатор республики Тыва Владислав Ховалыг сообщил о ЧП на территории Шагонарской теплоэлектроцентрали. Сначала сообщалось о десяти пострадавших. Погибших в результате случившегося нет, отметил глава региона.

В региональном управлении МЧС сообщили о пожаре и сильном задымлении в здании котельной на территории ТЭЦ. На месте работают 7 человек и 4 единицы техники пожарно-спасательной части. Также в регионе создан оперативный штаб.