Пожар в жилом доме в Серпухове полностью ликвидирован

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар в жилом доме в Серпухове полностью ликвидировали, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

"Сотрудники МЧС России эвакуировали 10 жильцов, еще семь человек спасены, из них два ребенка. Пострадали четыре человека, из них один ребенок, все переданы медикам", – говорится в сообщении.

Днем 1 марта стало известно о взрыве газовоздушной смеси, который произошел в одной из квартир многоэтажного жилого дома на улице Чернышевского в Серпухове. Прокуратура организовала проверку.

Взрыв спровоцировал пожар. Повреждения получили четыре квартиры, рассказали в прокуратуре Московской области. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, они проведут осмотр и установят обстоятельства произошедшего.

В свою очередь, следственное управление Следственного комитета по Подмосковью возбудило уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".