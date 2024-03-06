Режим ЧС регионального значения ввели в Туве после ЧП на Шагонарской ТЭЦ

Фото: tuva.sledcom.ru

Режим ЧС регионального значения введен в Туве после ЧП на Шагонарской ТЭЦ. Об этом сообщил глава республики Владислав Ховалыг в своем телеграм-канале.

По его словам, по предварительным данным, ЧП произошло в отсеке теплоподачи, которая находится отдельно от котельной. Точные причины устанавливаются.

Погибших при взрыве на ТЭЦ нет, пропавших людей также нет, весь состав смены определен.

"Всех пострадавших транспортируем в республиканские больницы, включая тех, кому определено амбулаторное лечение. Тяжелобольных перевозим бортом санавиации", – добавил Ховалыг.

В настоящее время идет разборка конструкций и проливка для исключения очагов нового возгорания, затем к работе приступит аварийно-восстановительная бригада.

После того, как сети, отходящие от котельной, будут проверены, проведут повторную диагностику котлоагрегатов. Уже после этого можно будет поднять давление в системе и запустить оборудование. При необходимости задействуют резервные источники, добавил глава региона.

Он также сообщил, что теплоподача в городе временно приостановлена. К централизованному теплоснабжению подключены 62 многоквартирных и 216 частных домов, где проживают порядка четырех тысяч человек. Всего в Шагонаре 12,2 тысячи жителей.

О ЧП на территории Шагонарской теплоэлектроцентрали стало известно утром в среду, 6 марта. По некоторым данным, произошел взрыв, повлекший за собой пожар.

Сотрудникам МЧС удалось оперативно локализовать возникшее в здании котельной возгорание на площади 50 квадратных метров.

По последним данным, в результате происшествия пострадали 18 человек, их отвезли в медучреждение. Глава республики Владислав Ховалыг рассказал, что шесть человек находятся в тяжелом состоянии, девять – в состоянии средней тяжести, еще у троих – состояние ближе к удовлетворительному.

Следователи завели уголовное дело по факту аварии на ТЭЦ в городе Шагонара. Расследуется дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.